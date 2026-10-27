Российский форвард Гридин оформил дубль и помог «Калгари» обыграть «Торонто»

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин забросил две шайбы и помог своей команде победить «Торонто» со счётом 5:2 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Флэймз» в Канаде.

Гридин открыл счёт на 11-й минуте встречи, а спустя десять минут оформил дубль. Ещё одну шайбу в составе хозяев забросил Микаэль Баклунд. В концовке матча преимущество «Калгари» увеличили Джоэль Фараби и Мартин Поспишил.

У гостей отличились Истон Коуэн и Вильям Нюландер. После второго гола «Торонто» сократил отставание до одной шайбы, однако в заключительные минуты пропустил дважды.

Помимо дубля, Гридин записал на свой счёт результативную передачу. Теперь у российского форварда восемь очков в 11 матчах текущего сезона — четыре гола и четыре передачи. Ещё один россиянин в составе «Калгари», защитник Ян Кузнецов, также отметился голевым пасом.

Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 29 из 32 бросков соперника. При этом два последних гола хозяева забили уже в пустые ворота.

Матч также завершился травмой российского нападающего «Торонто» Кирилла Марченко. В начале второго периода хоккеист неудачно упал на ногу и ударился спиной о борт. После столкновения он покинул площадку и больше не участвовал во встрече.

Марченко перешёл в канадский клуб из «Коламбуса» в сентябре. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провёл 14 матчей, забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Сроки его возвращения на лёд пока неизвестны.

После победы «Калгари» набрал десять очков в 11 встречах и занял шестое место в Тихоокеанском дивизионе. «Торонто» с 16 баллами после 14 игр расположился на третьей строчке Атлантического дивизиона. Следующие матчи команды проведут 29 октября по московскому времени. «Флэймз» встретятся с «Эдмонтоном», а «Мейпл Лифс» сыграют против «Сиэтла».