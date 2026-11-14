На 48-м году жизни скончался член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), президент межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» Алексей Комаров. Ему было 47 лет. О смерти функционера сообщили представители организации, которую он возглавлял более 13 лет.

«Коллектив МФФ «Золотое кольцо» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича», — говорится в сообщении федерации, опубликованном во «ВКонтакте».

Причина смерти Комарова не уточняется. Известно, что он ушёл из жизни 13 ноября. Соболезнования семье и близким также выразил Российский футбольный союз, отметив многолетнюю работу функционера на благо отечественного футбола.

Алексей Комаров родился 30 июня 1979 года в Костроме. Окончил Военный университет радиационной, химической и биологической защиты. Значительную часть профессиональной деятельности он посвятил развитию регионального футбола.

С 2003 по 2015 год Комаров занимал должность вице-президента костромского «Спартака». В этот период клуб выступал в профессиональных соревнованиях, а его руководство занималось развитием инфраструктуры и организацией работы команды.

В 2013 году Комаров стал президентом межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Организация объединяет футбольные федерации Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областей. Под её эгидой проводятся региональные соревнования и реализуются проекты по развитию массового и детско-юношеского футбола.

В том же 2013 году Комаров занял пост вице-президента Профессиональной футбольной лиги. Эту должность он сохранял до 2018 года. Кроме того, с 2016 по 2021 год функционер входил в исполнительный комитет Ассоциации мини-футбола России.

С 2014 года Комаров являлся членом исполкома Российского футбольного союза. В этой структуре он представлял интересы межрегиональных футбольных объединений и участвовал в обсуждении вопросов развития отечественного футбола.

В феврале 2023 года Комарова переизбрали президентом федерации «Золотое кольцо» на очередной четырёхлетний срок. Тогда он рассказал о совместной работе с РФС по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке региональных команд и проведению соревнований Юношеской футбольной лиги.

Помимо спортивной деятельности Комаров занимал государственную должность. С 2022 года он руководил администрацией губернатора и правительства Кировской области. В 2026 году за заслуги в профессиональной деятельности его наградили орденом Почёта.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября на 90-м году жизни скончался бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин. Он возглавлял национальную команду с 1988 по 1994 год и стоял у истоков развития отечественного женского футбола. Позднее специалист руководил Ассоциацией женского футбола России, а также входил в профильные комитеты ФИФА и УЕФА. Значительную часть карьеры Лапшин посвятил подготовке молодых спортсменов, работая в футбольных школах Москвы. За вклад в развитие спорта он был удостоен званий заслуженного тренера РСФСР и заслуженного работника физической культуры России.