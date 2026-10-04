Российский гид-нелегал поспорил с туристом на Пхукете из-за видео и попался полиции

32-летнего россиянина задержали на Пхукете после жалобы туриста, который заявил об угрозах во время морской экскурсии. Проверка привела полицейских к экскурсионному судну, где мужчину обнаружили за работой гидом без необходимого разрешения, сообщает Центральное бюро расследований Таиланда (CIB).

Россиянина задержали на Пхукете за нелегальную работу гидом. Фото © CIB

По данным ведомства, россиянин по имени Константин проводил экскурсию по островам залива Пханг-Нга. Один из туристов снял на видео, как мужчина рассказывает группе о достопримечательностях. Заметив камеру, гид якобы потребовал удалить запись и стал угрожать её автору.

После жалобы сотрудники морской полиции вышли на патрульном катере в акваторию к востоку от острова Ко-Мапрао и разыскали нужное судно. На борту находился Константин вместе с группой российских туристов. По данным CIB, во время проверки он продолжал рассказывать пассажирам о достопримечательностях и помогал им фотографироваться.

На первоначальном опросе россиянин признал, что выполнял обязанности гида и получал за это деньги. Разрешения на работу он предъявить не смог. При этом профессия туристического гида в Таиланде относится к видам деятельности, которыми иностранцам заниматься нельзя.

Мужчине вменили незаконную трудовую деятельность и работу гидом без разрешения. После задержания россиянина передали следователям полиции Пхукет-Тауна.

В сентябре Life.ru рассказывал, что за первые восемь месяцев 2026 года из Таиланда депортировали 70 россиян. Посол РФ Евгений Томихин тогда призвал соотечественников внимательно соблюдать местное законодательство, в том числе требования к коммерческой и трудовой деятельности.