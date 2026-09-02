Российский хоккеист лишился секса с женой после удара шайбой по голове в США

Один бросок шайбы — и минус карьера, работа и супружеская близость. Российский хоккеист из Красноярска вместе с женой требует миллионы долларов с производителя шлема: во время матча в Лос-Анджелесе спортсмен получил тяжёлую травму головы, сообщает SHOT.

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32-летнему защитнику Ивану шайба попала прямо в голову. Шлем канадского бренда треснул, после чего игрок рухнул на лёд. В больнице у россиянина диагностировали рваные раны, гематому и черепно-мозговую травму. После случившегося он не вернулся к матчам, проблемы с памятью и координацией не позволяют ему работать.

Фото © Telegram/SHOT

По словам адвоката, сейчас Иван полностью недееспособен. В судебном иске его жена также указала, что последствия травмы лишили супругов интимной жизни и привычного общения.

Семья считает, что шлем имел дефект и не выдержал удара. Иск подали как к производителю экипировки, так и к магазину, где её купили. Точная сумма требований пока не определена, однако юрист оценивает ущерб в миллионы долларов. После травмы мужа жене пришлось устроиться домработницей в США, хотя она не знала английского языка.

К слову, в спорах о компенсации после травм важны независимая экспертиза, фиксация обстоятельств и показания очевидцев. Ранее адвокат рассказал, от чего зависят шансы пострадавшего на выплаты: доказательства неисправности предмета или нарушений при оказании услуги могут стать ключевыми для суда.