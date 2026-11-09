Российский хостинг-провайдер ESTT столкнулся с серьёзным техническим сбоем, который нарушил работу клиентских сервисов. Специалисты компании восстанавливают инфраструктуру, сообщается на официальном сайте провайдера.

Первые жалобы на неполадки начали поступать около 04:00 мск 8 ноября, следует из данных мониторингового сервиса Detector404. Проблемы затронули серверы, на которых размещаются интернет-проекты клиентов ESTT.

«Наша инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры», — говорится в уведомлении компании.

К вечеру 8 ноября провайдеру удалось вернуть в строй часть клиентских серверов. В ESTT рекомендовали пользователям проверить доступность своих ресурсов. Если сервер по-прежнему не отвечает, восстановительные работы на нём ещё продолжаются.

Сроки полного устранения неполадок пока не называются. Компания заверила клиентов, что предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления работы сервисов и будет дополнительно информировать о ходе восстановления.

Ранее Life.ru сообщал о массированной кибератаке на российского хостинг-провайдера Beget. В ночь на 2 ноября злоумышленники атаковали инфраструктуру компании, что привело к масштабным перебоям в работе сайтов и облачных сервисов. Провайдер предупредил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах и длительном восстановлении систем.