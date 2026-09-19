Российский моряк умер после утечки хладагента на «Калтане» в Пусане

Один из российских моряков, пострадавших при утечке хладагента на судне «Калтан» в порту Пусана, умер. Это произошло спустя четыре дня после аварии, сообщили в Генеральном консульстве России в Пусане.

«С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей 15 сентября в порту Камчхон (г. Пусан) вследствие утечки хладагента», — заявили дипломаты.

В генконсульстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Всего после аварии на российском рыболовном судне «Калтан» пострадали четыре человека. Один из них находился в тяжёлом состоянии. Утечка хладагента произошла утром 15 сентября в порту Камчхон. Авария случилась непосредственно на борту судна.