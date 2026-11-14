Российский рапирист Кирилл Бородачёв стал победителем личного турнира на этапе Кубка мира в Пловдиве. В финальном поединке он взял верх над итальянцем Томмазо Марини со счётом 15:14.

Бородачёв выиграл этап Кубка мира. Фото © X / Fencing

Бородачёв завершил турнир на первом месте, набрав 32 очка. Марини с 26 очками стал серебряным призёром. Бронзовые награды достались японцу Кадзуки Иимуре и американцу Александру Массиаласу. Оба спортсмена набрали по 20 очков.

В мужском личном турнире участвовали представители 49 стран — всего 280 фехтовальщиков. Этап Кубка мира проходит в болгарском Пловдиве.

Ранее рапиристка Ульяна Белых завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. В решающем поединке 15-летняя спортсменка победила представительницу Египта Сару Амр Хосни со счётом 15:8. Ульяна Белых представляет Курскую область и специализируется на фехтовании на рапирах.