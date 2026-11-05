Российский разведчик из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в одиночку остановил не менее десяти диверсионных групп ВСУ на Днепропетровском направлении. Боец не позволил украинским военным проникнуть в тыл российских подразделений.

«Примерно по группам скажу — не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», — приводит слова военнослужащего ТАСС.

Работой разведчика руководил командир с позывным Гефест. Он отслеживал перемещения украинских военных и координировал действия бойца. Помощь также оказывали операторы беспилотников. Они обеспечивали разведчика необходимой поддержкой.