Российский разведчик в одиночку уничтожил 10 диверсионных групп ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российский разведчик из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в одиночку остановил не менее десяти диверсионных групп ВСУ на Днепропетровском направлении. Боец не позволил украинским военным проникнуть в тыл российских подразделений.
«Примерно по группам скажу — не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», — приводит слова военнослужащего ТАСС.
Работой разведчика руководил командир с позывным Гефест. Он отслеживал перемещения украинских военных и координировал действия бойца. Помощь также оказывали операторы беспилотников. Они обеспечивали разведчика необходимой поддержкой.
Ранее Life.ru писал, как российские военные связисты вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой, которая атаковала узел связи. Военнослужащие уничтожили противника, а после столкновения восстановили ретранслятор.
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