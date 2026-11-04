Российские военные связисты вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), напавшей на узел связи, и уничтожили её. О действиях младшего сержанта Артёма Иванова и его сослуживцев рассказали в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, Иванов вместе с группой выполнял задачу по восстановлению связи между артиллерийскими позициями и штурмовыми подразделениями в районе одного из населённых пунктов, перешедших под контроль российских войск.

Во время ремонта ретранслятора военнослужащий получил сообщение о нападении диверсантов на узел связи и немедленно направился туда. Приближаясь к объекту, он заметил отходящих украинских военных и передал информацию старшему группы.

«Артём Иванов совместно с военнослужащими группы вступил в бой, в результате которого ДРГ противника была уничтожена», — сообщили в Минобороны.

После столкновения связисты вернулись к повреждённому оборудованию и завершили ремонт, восстановив его работоспособность.

В министерстве также рассказали о рядовом Алексее Коноваленко, который обеспечивал прикрытие артиллерийских позиций от атак беспилотников. Военнослужащий заметил приближающийся тяжёлый дрон типа «Баба-яга» и открыл по нему огонь из автомата. Как подчеркнули в ведомстве, беспилотник удалось сбить до того, как тот мог нанести удар по позиции артиллеристов.

Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения беспилотных систем и артиллерии группировки войск «Север» за октябрь поразили более 500 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Как сообщил офицер с позывным Карта, российские военные выявляли замаскированные позиции по антеннам, маскировочным сетям и терминалам Starlink. Для ударов применялись FPV-дроны, беспилотники «Молния-2» и артиллерия.