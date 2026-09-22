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Опубликовано 22 сентября, 14:35

Российский рынок акций вырос более чем на 1,8%

Обложка © ТАСС / Анна Волик

Обложка © ТАСС / Анна Волик

Российский рынок акций во время основной торговой сессии вырос более чем на 1,8%. Индексы Мосбиржи и РТС обновили позиции на фоне активных торгов.

На открытии основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,52% и достиг 2269,76 пункта, а индекс РТС вырос до 847,29 пункта. К 16:41 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2300,06 пункта, прибавив 1,86%. В последний раз отметка выше 2300 пунктов фиксировалась 16 сентября 2026 года.

Индекс РТС к этому времени находился на уровне 861,6 пункта, также показав рост на 1,86%.

Московская биржа расширит основную торговую сессию на один час
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Ранее Life.ru рассказывал, что американскому рынку акций предрекли возможный обвал из-за признаков формирования «пузыря». Эксперты указывали на высокие оценки стоимости ряда активов и риски для инвесторов в случае резкого изменения рыночной ситуации.

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Наталья Афонина
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