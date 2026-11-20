В Швеции решили демонтировать новые дорожные знаки, установленные в рамках адаптации транспортной инфраструктуры к стандартам НАТО. Причиной стала неожиданная ошибка: изображённая на указателях боевая машина оказалась слишком похожа на советский танк Т-80. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Знаки появились возле семи мостов на 70-километровом участке трассы № 356 между городами Боден и Моръярв в северном регионе Норрботтен. Их установили по заказу Вооружённых сил Швеции, чтобы обозначать допустимую нагрузку на мосты при движении военной техники.

Однако вскоре после установки военные обратили внимание на необычную деталь. Вместо универсального силуэта гусеничной машины на табличках оказался рисунок, практически повторяющий очертания российского Т-80.

«Мы заметили, что одна из пиктограмм очень похожа на Т-80», — признал представитель логистической службы шведских вооружённых сил Кристиан Ролл.

По его словам, стандарты НАТО требуют изображать на подобных знаках гусеничную и колёсную технику, но не устанавливают точный внешний вид машин. Поэтому выбор конкретного силуэта оказался на усмотрении разработчиков.

Ролл назвал произошедшее человеческим фактором и признал, что военным следовало внимательнее проверить изображения. Теперь недавно установленные знаки снимут и заменят новыми, с более универсальным силуэтом танка.

Примечательно, что ещё утром 18 ноября Транспортное управление Швеции отчиталось об установке первых знаков MLC, призванных облегчить перевозку военной техники НАТО. Однако уже в тот же день было принято решение об их замене.

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