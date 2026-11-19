Требование премьера Швеции заключить мир на условиях Киева может привести к бесконечному продолжению конфликта. Такую оценку дал профессор Карл-Улов Арнстберг в публикации SwebbTV.

«Он полностью теряет связь с реальностью. На самом деле его слова означают, что с его точки зрения эта война может продолжаться вечно, поскольку Украина, несмотря на поддержку Европы, не способна победить Россию — крупнейшую ядерную державу мира. Он также игнорирует тот факт, что в войне условия диктует победитель», — заявил профессор.

Поводом для критики стали слова главы шведского правительства Ульфа Кристерссона о том, что урегулирование украинского конфликта должно происходить на условиях Киева. Арнстберг усомнился в реалистичности такого подхода и предупредил о его возможных последствиях.

По мнению профессора, требование шведского премьера не учитывает соотношение сил между участниками конфликта. Учёный считает, что европейская поддержка не позволит Украине добиться военного превосходства над Россией, поэтому настаивать исключительно на украинских условиях означает допускать неопределённо долгое продолжение боевых действий.

Арнстберг также резко раскритиковал самого Кристерссона, назвав его высказывание глупым. При этом профессор предположил, что премьер руководствуется не столько собственными убеждениями, сколько необходимостью придерживаться официальной политической линии.

Как считает эксперт, позиция главы правительства отражает установки его партии и Евросоюза. По этой причине Кристерссон, по мнению Арнстберга, вынужден демонстрировать лояльность выбранному курсу, даже если тот вызывает вопросы с точки зрения перспектив мирного урегулирования.