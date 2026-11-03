Российский траулер «Билене», перехваченный тайскими военными у Пхукета ещё в августе 2025 года, спустя 14 месяцев покинул территориальные воды Таиланда. Судно вывели в море на буксире и направили в Бангладеш. Об этом 3 ноября сообщило региональное командование Центра обеспечения национальных интересов на море (ThaiMECC 3).

Операция состоялась 31 октября в провинции Ранонг. Буксир Trident Alpha взял «Билене» на сопровождение и вывел за пределы тайских вод. За передвижением судов следили представители ВМС, Морского департамента, иммиграционной службы и других ведомств.

Конечным пунктом маршрута значится порт Читтагонг в Бангладеш, куда траулер пытался добраться ещё в прошлом году. Этот город известен крупными предприятиями по разделке старых судов на металлолом.

Первоначально моряков заподозрили в незаконном рыболовстве. Однако при осмотре на борту не обнаружили ни рыбы, ни промысловых снастей. Выяснилось, что судно следовало из России в Бангладеш для последующей утилизации. Однако после перехвата у «Билене» возникли проблемы с правовым статусом. По информации тайских властей, регистрация под флагом Вануату была аннулирована, а судно длительное время оставалось на якоре без понятного плана дальнейшего движения. В августе 2026 года сообщалось также о трёх российских моряках, которые не могли вернуться домой из-за административных ограничений.

Ранее Life.ru рассказывал о перехвате траулера «Билене» тайскими военными у берегов Пхукета. В августе 2025 года судно привлекло внимание ВМС Таиланда подозрительными манёврами и отсутствием ответа на радиовызовы. После досмотра выяснилось, что запрещённых предметов и рыболовных снастей на борту нет, а конечным пунктом маршрута значится Бангладеш, где расположены крупные площадки по утилизации судов.