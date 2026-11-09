Жители Гаити поднимают российские флаги во время массовых демонстраций, чтобы выразить поддержку России и стремление к укреплению связей между двумя странами. Об этом РИА «Новости» рассказал лидер общественного движения Mouvman Zantray Ayiti («Корни Гаити»), глава совета Россия — Гаити Калерб Монель.

«Когда на улицах проходят общественные мероприятия, люди иногда поднимают российские флаги. Не только чтобы показать свою поддержку России, но и чтобы высказаться в пользу дружбы с ней», — пояснил общественный деятель.

По словам Монеля, интерес жителей карибской страны к России связан в том числе с уважительным отношением Москвы к международным партнёрам. Он считает, что гаитяне ценят такой подход и заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

Общественник также рассказал, что некоторые жители Гаити дают детям русские имена. В качестве примера он привёл собственного брата, которого назвали Владимиром.

Ещё одной причиной симпатии к России Монель назвал образовательные связи. Некоторые гаитяне учились или жили в РФ, и полученный там опыт, по словам собеседника агентства, способствует укреплению дружественных отношений между народами.

В 2026 году Россия и Гаити отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Соответствующий указ был подписан 13 июня 1996 года.