На территории Западной Сахары, контролируемой Фронтом ПОЛИСАРИО, подняли российский флаг в знак благодарности Москве за её позицию при голосовании в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил представитель движения Мохамед Яслем Бейсат.

По словам Бейсата, жители территории таким образом отреагировали на российское вето на американский проект резолюции по Западной Сахаре.

«Здесь очень благодарны России и президенту Путину, а посол Василий Небензя тут знаменитость», — рассказал представитель ПОЛИСАРИО.

30 октября Совбез ООН рассматривал два конкурирующих проекта по будущему миссии MINURSO. Американский документ предлагал сделать план широкой автономии Западной Сахары в составе Марокко основой дальнейших переговоров и существенно изменить работу миссии. Россия проголосовала против, из-за чего документ не был принят.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что Москва выступает за политическое урегулирование с учётом права населения Западной Сахары на самоопределение и считает, что итоговое решение должно быть приемлемым и для Марокко, и для Фронта ПОЛИСАРИО.

После этого Россия вынесла собственный проект резолюции, который сохранял прежние основы работы миссии ООН ещё на год. Однако он получил лишь три голоса «за» при одном «против» и 11 воздержавшихся, поэтому также не был принят. Мандат MINURSO в итоге истёк 31 октября.