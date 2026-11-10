Российский турист погиб во время отпуска на Шри-Ланке
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На Шри-Ланке 30-летний россиянин погиб во время купания в Индийском океане. Мужчину накрыло волной неподалёку от популярного курорта Бентота, после чего он утонул.
Трагедия произошла утром 9 ноября у побережья острова, сообщает местное издание Newswire со ссылкой на полицию. Российский турист находился в воде, когда его накрыла волна. Расследование начала полиция Бентоты. Тело погибшего доставили в морг местной больницы.
Личность россиянина в опубликованном сообщении не раскрывается. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства его гибели.
В октябре москвичка едва не погибла во время купания на Шри-Ланке после контакта с ядовитой рыбой-камнем. Женщина трижды теряла сознание, однако медикам удалось её спасти.