На Шри-Ланке 30-летний россиянин погиб во время купания в Индийском океане. Мужчину накрыло волной неподалёку от популярного курорта Бентота, после чего он утонул.

Трагедия произошла утром 9 ноября у побережья острова, сообщает местное издание Newswire со ссылкой на полицию. Российский турист находился в воде, когда его накрыла волна. Расследование начала полиция Бентоты. Тело погибшего доставили в морг местной больницы.

Личность россиянина в опубликованном сообщении не раскрывается. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства его гибели.