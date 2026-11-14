Российский турист пострадал в аварии на горном перевале Луонгшон в провинции Кханьхоа (Вьетнам). У мужчины повреждены мышцы и сосуды, он потерял много крови, сообщает Lao Động.

23-летний россиянин ехал на скутере по популярному у туристов живописному серпантину. На одном из крутых поворотов парень не справился с управлением и на скорости врезался в дорожное ограждение. Его обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у туриста сложный перелом правой руки, повреждения мышц и кровеносных сосудов. Россиянин потерял много крови. Бригада скорой остановила кровотечение, зафиксировала повреждённую конечность и доставила пострадавшего в больницу. Сейчас врачи продолжают оказывать ему медицинскую помощь.