Российский турист попал в серьёзную аварию на горном серпантине во Вьетнаме
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Российский турист пострадал в аварии на горном перевале Луонгшон в провинции Кханьхоа (Вьетнам). У мужчины повреждены мышцы и сосуды, он потерял много крови, сообщает Lao Động.
23-летний россиянин ехал на скутере по популярному у туристов живописному серпантину. На одном из крутых поворотов парень не справился с управлением и на скорости врезался в дорожное ограждение. Его обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь.
Медики диагностировали у туриста сложный перелом правой руки, повреждения мышц и кровеносных сосудов. Россиянин потерял много крови. Бригада скорой остановила кровотечение, зафиксировала повреждённую конечность и доставила пострадавшего в больницу. Сейчас врачи продолжают оказывать ему медицинскую помощь.
Ранее в таиландской Паттайе скоростной катер с туристами столкнулся с рыболовецким судном неподалёку от пирса Бали Хай. Травмы получили девять человек, в том числе две гражданки России и туристка из Украины. После удара судно получило серьёзные повреждения и начало уходить под воду. Девяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их отвезли в больницы Паттайи.