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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 03:32

Российский военный врач Распатор: 40% личного состава ВСУ имеют тяжёлые болезни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 40% личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) имеют серьёзные проблемы со здоровьем, рассказывает российский военный хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор. В беседе с ТАСС он назвал среди таких заболеваний туберкулёз, сахарный диабет и бронхиальную астму.

По оценке собеседника агентства, относительно здоровыми можно считать лишь около 60% украинских военнослужащих.

«Здоровые люди заканчиваются, берут всех подряд. Бывали истории, брали (в ВСУ. — Прим. Life.ru) и наркоманов», — заявил хирург.

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Ранее Распатор рассказал, что раненые военнослужащие ВСУ не ожидали получить помощь от российских хирургов. По его словам, пленных эвакуировали, обрабатывали им раны, обеспечивали едой и водой. После лечения они благодарили медиков.

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Виталий Приходько
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