Около 40% личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) имеют серьёзные проблемы со здоровьем, рассказывает российский военный хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор. В беседе с ТАСС он назвал среди таких заболеваний туберкулёз, сахарный диабет и бронхиальную астму.

По оценке собеседника агентства, относительно здоровыми можно считать лишь около 60% украинских военнослужащих.

«Здоровые люди заканчиваются, берут всех подряд. Бывали истории, брали (в ВСУ. — Прим. Life.ru) и наркоманов», — заявил хирург.

Ранее Распатор рассказал, что раненые военнослужащие ВСУ не ожидали получить помощь от российских хирургов. По его словам, пленных эвакуировали, обрабатывали им раны, обеспечивали едой и водой. После лечения они благодарили медиков.