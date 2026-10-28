Российский вратарь Кочетков повторил рекорд «Каролины» по победам в НХЛ

Российский голкипер Пётр Кочетков одержал восьмую победу подряд со старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил рекорд «Каролины». Достижение 27-летний вратарь установил в домашнем матче против «Бостона», который завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Кочетков отразил 14 бросков по своим воротам и сохранил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне. Ранее восемь побед подряд с начала чемпионата в составе «Каролины» одерживал датский голкипер Фредерик Андерсен. Он установил клубный рекорд в сезоне-2021/22.

Гости открыли счёт уже на второй минуте встречи благодаря шайбе Павла Захи. Однако незадолго до первого перерыва Джексон Блэйк восстановил равенство. Победный гол на 51-й минуте забил финский нападающий Себастьян Ахо.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Этот голевой пас стал для него седьмым в текущем чемпионате, а набрать очки нападающему удалось во второй встрече подряд. Ещё один россиянин, защитник Александр Никишин, пропустил матч. Накануне хоккеист заключил с клубом новый контракт сроком на один год.

После победы «Каролина» сохранила лидерство в Столичном дивизионе, набрав 22 очка в 14 встречах. «Бостон» с 19 баллами после 13 матчей занимает первую строчку Атлантического дивизиона. В ночь на 30 октября по московскому времени «Каролина» примет «Коламбус», а «Бостон» сыграет на выезде против «Сент-Луиса».