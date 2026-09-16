Российский вратарь норвежского «Будё-Глимте» Никита Хайкин выбыл из-за травмы

Хайкин получил повреждение 10 сентября в гостевом матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Его заменили в перерыве при счёте 0:0, после чего немецкий клуб забил пять безответных мячей. 31-летний вратарь выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Норвегии. В 2023 году Хайкин перешёл в английский «Бристоль Сити», но не провёл за клуб ни одного матча и вскоре вернулся в Норвегию. В апреле 2026-го футболист получил норвежское гражданство, при этом УЕФА продолжает указывать Россию как его спортивную принадлежность.