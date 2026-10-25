Российского диджея сняли с фестиваля в Амстердаме после скандала с украинцем

Российский диджей Александр Комаров лишился выступления на одном из крупнейших фестивалей электронной музыки Amsterdam Dance Event (ADE) в Нидерландах после скандала с украинским коллегой. Поводом стала личная переписка, в которой музыкант оскорбил Украину и пожелал смерти диджею Вадиму Бонкрашкову. Об этом сообщает SHOT.

Комаров должен был выступить 23 октября в амстердамском баре Bacan на вечеринке лейбла Interplay Records, основанного российским продюсером Александром Поповым. Однако незадолго до мероприятия в интернете появились скриншоты сообщений, отправленных украинскому музыканту.

В переписке россиянин называл Бонкрашкова нацистом, оскорблял его страну и желал смерти ему и другим украинцам. Скриншоты разошлись по соцсетям и форумам поклонников электронной музыки, после чего пользователи потребовали исключить Комарова из программы фестиваля.

К кампании присоединился почётный консул Украины в Нидерландах Карел Бюргер Дирвен, обратившийся к руководству Amsterdam Dance Event. Впоследствии имя российского диджея исчезло из официальной афиши. Организаторы подтвердили, что музыкант больше не числится среди участников.

Сам Комаров в разговоре с нидерландской газетой Algemeen Dagblad признал, что действительно отправлял скандальное сообщение. При этом он выразил разочарование отменой выступления, поскольку рассчитывал встретиться в Амстердаме с коллегами, с которыми сотрудничает.

Примечательно, что другой российский участник вечеринки, основатель Interplay Records Александр Попов, сохранил своё место в программе. Вместе с ним в афише остались Filatov & Karas, BYOR и другие исполнители.

Впрочем, без ближайших выступлений Комаров не останется. Уже 31 октября он заявлен на вечеринку White Halloween в Екатеринбурге, организованную командой Попова. Мероприятие пройдёт на площадке «Фабрика», где вместе с Комаровым должны выступить Alexander Popov, Feel, U-Jeen и другие артисты.