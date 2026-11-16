В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, которого подозревают в угрозах массовым убийством в адрес учеников и руководства школы. По решению суда по семейным делам подростка на три месяца поместили в молодёжный воспитательный центр, сообщила столичная полиция.

Информация об угрозах поступила от администрации учебного заведения в районе Урсынув. Полицейские приехали в школу и задержали несовершеннолетнего. По данным правоохранителей, он угрожал одноклассникам и сотрудникам учреждения убийством нескольких человек.

У подростка изъяли мобильный телефон. Как утверждают в полиции, обнаруженные материалы имеют значение для расследования и указывают на подозрение в пропаганде фашистского государственного устройства.

Кроме того, правоохранители сообщили о фотографиях, которые подросток публиковал в соцсетях: на снимках он позировал с ножом и предметами, похожими на оружие.

После задержания материалы дела передали в суд по семейным делам. Там постановили временно поместить 16-летнего россиянина в воспитательный центр на три месяца. О дальнейших мерах в отношении подростка будет решать суд.