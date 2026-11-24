Российского работника строящейся АЭС «Руппур» обнаружили мёртвым в квартире в Бангладеш. О происшествии сообщает Mash.

Тело сотрудника компании «Атомтехэнерго» Евгения Б. нашли 23 ноября в ванной комнате жилого комплекса Green City, где проживают специалисты, участвующие в строительстве атомной станции. Мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, что встревожило охрану.

Коллеги россиянина обратились в полицию. Чтобы попасть внутрь запертой квартиры, прибывшим на место сотрудникам пришлось вскрыть дверь. Спасти мужчину уже не удалось.

Брат погибшего Алексей рассказал журналистам, что не знает, что могло случиться с Евгением. По словам родственника, тот не жаловался на самочувствие, и никаких признаков возможной беды не было.

Причину смерти российского специалиста предстоит установить по результатам вскрытия.

АЭС «Руппур» — первая атомная электростанция Бангладеш. Её строят в округе Пабна при участии российских специалистов. В ноябре 2026 года первый энергоблок станции подключили к национальной электросети, ввод второго запланирован на 2027 год.