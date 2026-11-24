Российского сотрудника АЭС «Руппур» нашли мёртвым в квартире в Бангладеш
В Бангладеш обнаружили тело 48-летнего российского работника АЭС
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Российского работника строящейся АЭС «Руппур» обнаружили мёртвым в квартире в Бангладеш. О происшествии сообщает Mash.
Тело сотрудника компании «Атомтехэнерго» Евгения Б. нашли 23 ноября в ванной комнате жилого комплекса Green City, где проживают специалисты, участвующие в строительстве атомной станции. Мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, что встревожило охрану.
Коллеги россиянина обратились в полицию. Чтобы попасть внутрь запертой квартиры, прибывшим на место сотрудникам пришлось вскрыть дверь. Спасти мужчину уже не удалось.
Брат погибшего Алексей рассказал журналистам, что не знает, что могло случиться с Евгением. По словам родственника, тот не жаловался на самочувствие, и никаких признаков возможной беды не было.
Причину смерти российского специалиста предстоит установить по результатам вскрытия.
АЭС «Руппур» — первая атомная электростанция Бангладеш. Её строят в округе Пабна при участии российских специалистов. В ноябре 2026 года первый энергоблок станции подключили к национальной электросети, ввод второго запланирован на 2027 год.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабных зарубежных проектах «Росатома». По данным, представленным на совещании по развитию атомной энергетики в августе 2026 года, российская госкорпорация одновременно занималась сооружением 28 энергоблоков в девяти странах. Помимо Бангладеш, атомные проекты реализуются в Китае, Индии, Турции, Египте, Иране и Венгрии.