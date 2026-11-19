Запад не выполнил обещаний не расширять НАТО на восток, в результате чего альянс приблизился к Украине. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после переговоров в Китае.

«Придётся отослать вас к 91-му году, когда нам обещали, что не будут распространять НАТО на восток. Тогдашний генеральный секретарь сказал, что Россия в одном может быть твёрдо уверена, что «ни одного шага на восток не будет сделано с точки зрения распространения НАТО», — напомнил российский лидер.

Президент обратился к событиям начала 1990-х годов, отвечая на вопрос о послевоенных гарантиях. По его словам, Москва получала заверения, что Североатлантический альянс не будет продвигаться в восточном направлении.

Путин отметил, что такие обещания звучали в период, когда генеральным секретарём НАТО был представитель Федеративной Республики Германия. Его фамилию российский президент во время разговора не вспомнил, однако подчеркнул, что главным остаётся сам факт, по его оценке, невыполненных обязательств.

«Но нас тогда надули, и тогда и пошло и пошло, пять или шесть волн распространения, в конце концов добрались до Украины», — заявил глава государства.