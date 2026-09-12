Россию накрыла «эпидемия» храпа у женщин и детей

России фиксируют рост числа случаев детского и женского храпа — количество жалоб на мешающий спать храп выросло на 30%. Об «эпидемии» храпа сообщает Telegram-канал Mash.

Детские ЛОР-врачи также отмечают рост обращений. У детей проблему связывают не только с лишним весом, но и с аденоидами — если раньше их не спешили удалять, то теперь родители возвращаются к врачам из-за неудобств. Рост выявляемости связывают с тем, что апноэ влияет на память, внимание и концентрацию, а исследования качества сна за последние пять лет стали точнее. В Москве уже доступен вызов сомнолога на дом.

За громким храпом может скрываться апноэ — остановки дыхания во сне на несколько секунд. Сомнологи всё чаще фиксируют тяжёлые случаи: более 30 остановок дыхания за час. Основные причины — лишний вес, недолеченный тонзиллит, курение и алкоголь. Если раньше проблема чаще касалась мужчин после 40 лет, то теперь храп всё чаще встречается и у молодых.

Ранее академик РАН Александр Чучалин на совместном Медицинском совете РНИМУ имени Пирогова и ЦСТЭ сообщил, что хронический храп и «болезни нездоровых зданий» могут убивать россиян по ночам, вызывая остановку дыхания и сбои в работе сердца. По его словам, ночью у человека резко падает транспорт кислорода, что часто приводит к нарушению ритма сердца, повышению давления и судорожному синдрому, а сон становится прерывистым;