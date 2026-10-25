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Регион
Опубликовано 25 октября, 12:26

«Россию нельзя игнорировать»: Ушаков объяснил, что осознали в команде Трампа

Администрация Трампа понимает необходимость сотрудничества с РФ, заявил Ушаков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что игнорировать Россию не получится, а взаимодействие с Москвой отвечает американским национальным интересам. Такую оценку дал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную политическую обстановку в Соединённых Штатах, Ушаков видит у нынешнего американского руководства стремление выстраивать отношения с Москвой с учётом собственных интересов.

«В США вы знаете общий политический фон, он крайне неблагоприятен для России. Но есть администрация Трампа, которая пытается всё-таки учесть и свои национальные интересы, которые всё-таки сводятся к тому, что нельзя Россию игнорировать, а с Россией лучше взаимодействовать», — пояснил представитель Кремля.

Путин оценил настрой команды Трампа на продолжение диалога с Москвой
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Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США рассматривают возможность проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине в середине ноября. По словам Ушакова, основной площадкой для встречи может стать Абу-Даби. Окончательная дата консультаций пока не согласована, а состав российской делегации определит Владимир Путин.

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Николь Вербер
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