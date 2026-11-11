Средняя стоимость автомобильного бензина в России за неделю снизилась на 73 копейки, до 74,11 рубля за литр. Такие данные за период со 2 по 9 ноября 2026 года опубликовал Росстат.

Наиболее заметное снижение среди основных марок зафиксировано у АИ-95. За неделю он подешевел на 79 копеек, до 76,29 рубля за литр.

Стоимость АИ-92 уменьшилась на 70 копеек и составила в среднем 70,01 рубля. Бензин АИ-98 и выше стал доступнее на 13 копеек — теперь литр в среднем обходится в 103,97 рубля. Снижение цен на бензин зафиксировали в 43 российских регионах. Наиболее существенно топливо подешевело в Кировской области — на 15,2%, а также в Кабардино-Балкарии — на 14,4%.

В Москве стоимость автомобильного бензина за отчётный период сократилась на 0,4%.