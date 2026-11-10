На шести из 40 проверенных АЗС содержание серы в бензине оказалось выше предела для класса К5, сообщает «За рулём». Редакция собрала пробы бензина и дизеля в сентябре и октябре в 15 регионах России. Анализ провела лаборатория МИЦ ГСМ.

На заправке «Тебойл» под Рязанью в чеке был указан бензин АИ-95-К5. Лаборатория обнаружила в нём 30 мг серы на килограмм при пределе в 10 мг/кг. На подмосковной АЗС «Фаворит» при том же заявленном классе приборы показали 83 мг/кг.

Самый высокий показатель в выборке — 169 мг/кг — получили на заправке «НТК Нефть» в Калужской области. В чеке там стояло «АИ-95-ГОСТ» без указания экологического класса. Порог для К5 также превысили пробы бензина с АЗС в Костроме, Владимирской и Нижегородской областях.

На АЗС «Опти» в Кимрах содержание серы оказалось на верхней границе нормы для К5 — 10 мг/кг. В бензине АИ-92-К4 с московской заправки «Татнефть» нашли 12 мг/кг при допустимых для этого класса 50 мг/кг. Все три пробы дизельного топлива К5 уложились в норму по сере.

В России до 1 июля 2027 года разрешили продажу бензина классов К2, К3 и К4. Прежнее послабление, которое допускало повышенное содержание серы в бензине К5, при этом отменили.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области могут вновь ввести временные ограничения на продажу топлива автомобилистам. Региональный оперативный штаб рекомендовал отпускать не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива за одну заправку.