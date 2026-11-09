В Ленинградской области могут вновь ввести временные ограничения на продажу топлива автомобилистам. Региональный оперативный штаб рекомендовал отпускать не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива за одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

«Данные решения призваны предотвратить ажиотажный спрос и создать условия, чтобы жители Ленинградской области могли гарантированно удовлетворить потребности в заправке топлива», — пояснил глава региона.

Поводом для разработки ограничений стали решения ряда крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые начали самостоятельно сокращать объёмы отпуска горючего.

Согласно рекомендациям оперштаба, лимит на бензин должен составить 30 литров, а на дизельное топливо — 50 литров в одни руки. При этом речь идёт именно о временной мере, направленной на регулирование спроса на автозаправочных станциях.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области после атаки беспилотников ввели ограничения на продажу бензина. С 1 ноября автомобилистам разрешили приобретать не более 40 литров топлива за одну заправку. Кроме того, на АЗС региона запретили отпускать бензин в канистры и другие ёмкости. При этом ограничения не распространялись на дизельное топливо.