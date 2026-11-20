Средняя заработная плата в Москве за год увеличилась более чем на 15 тысяч рублей и достигла 176 138 рублей. Такие данные за август 2026 года приводит Росстат. При этом средний заработок в столице оказался почти на 73 тысячи рублей выше общероссийского показателя.

В августе 2025 года работникам московских организаций в среднем начисляли 161 101 рубль. За 12 месяцев показатель увеличился на 15 037 рублей. Актуальные данные о зарплатах также представлены на портале Аналитического центра Москвы.

Для сравнения, средняя начисленная зарплата по России в августе 2026 года составила 103 014 рублей. Таким образом, столичный показатель оказался выше общероссийского на 73 124 рубля, или примерно в 1,7 раза.

Речь идёт именно о номинальной начисленной заработной плате, которая учитывается до вычета налогов. При этом средний показатель не означает, что такую сумму получает большинство работающих москвичей. Фактические доходы могут существенно различаться в зависимости от профессии, отрасли и работодателя.