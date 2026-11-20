Водителям в России предлагают зарплаты, сопоставимые с доходами высококвалифицированных специалистов. В некоторых городах работодатели готовы платить за такую работу более 300 тысяч рублей в месяц. Максимальное предложение достигло 350 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

Самую высокую сумму предлагают в Набережных Челнах — там ищут водителя-экспедитора. В Москве за управление автомобилем категории Е готовы платить 270–330 тысяч рублей, в Магадане — 260–300 тысяч. Высокие ставки сопровождаются устойчивым спросом на работников. В октябре водители грузовых автомобилей стали самой востребованной категорией персонала в транспортно-логистической отрасли.

В других регионах предложения скромнее, но также превышают средние зарплатные ожидания по многим профессиям. В Усть-Илимске водителю-экспедитору на лесовоз обещают от 217,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге водителю электробуса — до 200 тысяч. В посёлке Югоренок в Якутии начальник автотранспортного участка может рассчитывать на 174–217,5 тысячи рублей.