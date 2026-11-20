В Набережных Челнах водителям предлагают зарплату до 350 тысяч рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
Водителям в России предлагают зарплаты, сопоставимые с доходами высококвалифицированных специалистов. В некоторых городах работодатели готовы платить за такую работу более 300 тысяч рублей в месяц. Максимальное предложение достигло 350 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».
Самую высокую сумму предлагают в Набережных Челнах — там ищут водителя-экспедитора. В Москве за управление автомобилем категории Е готовы платить 270–330 тысяч рублей, в Магадане — 260–300 тысяч. Высокие ставки сопровождаются устойчивым спросом на работников. В октябре водители грузовых автомобилей стали самой востребованной категорией персонала в транспортно-логистической отрасли.
В других регионах предложения скромнее, но также превышают средние зарплатные ожидания по многим профессиям. В Усть-Илимске водителю-экспедитору на лесовоз обещают от 217,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге водителю электробуса — до 200 тысяч. В посёлке Югоренок в Якутии начальник автотранспортного участка может рассчитывать на 174–217,5 тысячи рублей.
Ранее Госдума поддержала законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2027 года до 28 935 рублей. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, предусмотренное документом повышение достигнет 1842 рублей, или 6,8%. Законопроект входит в бюджетный пакет на ближайшие три года. Помимо повышения МРОТ, он предусматривает изменения в системе администрирования страховых взносов.