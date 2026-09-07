Росстат зафиксировал сокращение рабочего дня в России

Россияне в первой половине 2026 года в среднем проводили на работе чуть меньше времени, чем годом ранее. Фактическая продолжительность рабочего дня снизилась на 0,5% и составила 7,39 часа, следует из данных Росстата, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что в России сохраняется рекордно низкая безработица – сейчас она составляет всего 2,2%. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что до пандемии, в 2019 году, показатель был вдвое выше и достигал 4,6%. При этом работодатели не перестают наращивать спрос на сотрудников. На портале «Работа России» уже насчитывается около 2 млн вакансий, что отражает сохраняющийся дефицит кадров. Для компаний это означает необходимость конкурировать за работников, а для россиян – широкий выбор предложений. Рынок труда при этом продолжает меняться на фоне высокой занятости и минимальной безработицы.