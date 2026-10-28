«Ростов» разгромил «Акрон» 6:1 и вышел в плей-офф Кубка России

«Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 6:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа «пути РПЛ» — Кубка России по футболу. Победа позволила ростовчанам досрочно обеспечить себе место в плей-офф турнира.

Хозяева начали забивать уже на шестой минуте — счёт открыл Роналдо. На 16-й минуте преимущество «Ростова» увеличил Даниил Шанталий, а ещё через шесть минут отличился Давид Семенчук. После перерыва Иван Комаров и Данила Прохин забили четвёртый и пятый мячи на 46-й и 48-й минутах. На 53-й минуте Арсений Дмитриев отыграл один гол за «Акрон», но в компенсированное время Олакунле Олусегун установил окончательный счёт — 6:1.

«Ростов» набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе D. «Акрон» занимает вторую строчку с семью баллами. Далее идут московский ЦСКА с пятью очками и «Локомотив», у которого три балла.

В следующем туре ростовчане 25 ноября сыграют на выезде с «Локомотивом». «Акрон» днём ранее примет ЦСКА.

Кубок России проходит в двух ветках — «пути РПЛ» и «пути регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» каждый клуб проводит шесть матчей. Две лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф этой ветки, а коллектив, занявший третье место, продолжает борьбу в «пути регионов». Чтобы добраться до плей-офф через региональную ветку, командам нужно пройти шесть раундов. Действующий обладатель Кубка России — московский «Спартак».

Ранее Life.ru писал, что «Ростов» дома обыграл московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0. Хозяева забили оба мяча в первые 24 минуты встречи. В следующем туре, 1 ноября, ростовчане сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» примет «Спартак».