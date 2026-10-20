Роструд назвал отрасли с наибольшим числом тяжёлых травм и смертей на работе

Наибольшее число производственных происшествий с тяжёлыми травмами и гибелью работников в России приходится на обрабатывающую промышленность, строительство и транспорт. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков в интервью ТАСС.

«Есть статистика по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжёлым или смертельным исходом. Здесь на первом месте обрабатывающее производство, затем стройка, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность», — рассказал глава ведомства.

Иванков уточнил, что такой рейтинг отражает общее количество несчастных случаев на предприятиях. Если учитывать число пострадавших на тысячу работающих, распределение отраслей меняется.

По этому показателю наиболее высокий уровень тяжёлого и смертельного травматизма фиксируют в строительстве. Следом идут транспортная отрасль, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет число жалоб россиян на работодателей сократилось в 1,5 раза. Глава Роструда Михаил Иванков связал такую динамику с изменением подхода к контролю за соблюдением трудового законодательства. Теперь инспекторы уделяют основное внимание предприятиям, где возможные нарушения могут привести к наиболее серьёзным последствиям. Ведомство использует риск-ориентированную систему надзора, которая позволяет определять приоритетность проверок. Чем выше вероятность причинения вреда работникам и масштаб возможного ущерба, тем пристальнее контролирующие органы следят за деятельностью организации.