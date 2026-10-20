Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов на основе гозерелина

Признаков дефицита онкопрепаратов на основе гозерелина в России нет. Лекарства производят и поставляют в лечебную сеть в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

За девять с половиной месяцев 2026 года в гражданский оборот поступило около 627 тысяч упаковок таких препаратов. Это примерно на 87 тысяч больше, чем за весь предыдущий год.

«Препараты производятся и поставляются в лечебную сеть в нормальном режиме, признаков дефицита нет. В общей сложности за 9,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 627 тыс. упаковок лекарств с МНН „Гозерелин“, для сравнения, за весь 2025 год было выпущено в оборот около 540 тыс. упаковок», — заявили в ведомстве.

Ранее Mash сообщил о трудностях с бесплатным получением гозерелина пациентами и связал их с сокращением поставок на фоне кризиса в Европе. Росздравнадзор наличие дефицита не подтвердил.

Ранее ведомство также опровергло сообщения о нехватке «Атаракса» и других препаратов на основе гидроксизина. По его данным, в гражданском обороте находилось более 1,06 миллиона упаковок таких лекарств.