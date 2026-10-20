Даже небольшие дозы алкоголя риск: Алкоголь назвали виновником каждого 20-го случая рака

Употребление алкоголя может провоцировать каждый 20-й случай развития рака. Причём даже небольшие и умеренные дозы спиртного повышают риск рака молочной железы у женщин, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

«Очень важный фактор, который сегодня может провоцировать каждый 20-й случай развития рака, связан с употреблением алкоголя. Это уже доказанные факторы. И очень важно отметить, что сегодня алкоголь является провоцирующим фактором развития (рака — прим. Life.ru) молочной железы у женщин», — заявила Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что наследственная предрасположенность также играет важную роль в развитии рака молочной железы. Онколог объяснял, что при определённых мутациях генов BRCA1 и BRCA2 риск заболевания может превышать 80%. При этом обнаружение мутации не означает неизбежного развития опухоли, а необходимость дополнительных обследований определяется индивидуально.

Кроме того, врач рассказала Life.ru о наиболее распространённых видах рака среди россиян 20–44 лет. По её словам, у молодых женщин часто выявляют опухоли щитовидной железы, шейки матки и яичников, а у мужчин — колоректальный рак и опухоли почек. Специалист подчеркнула, что говорить об «омоложении» конкретного заболевания можно только при подтверждённом росте заболеваемости в одной возрастной группе.