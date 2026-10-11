«Меня спасли»: Сати Спивакова рассказала, как обнаружила рак груди и боролась с болезнью

Регулярные медицинские обследования помогли телеведущей Сати Спиваковой вовремя обнаружить рак молочной железы и пройти лечение. О борьбе с заболеванием 64-летняя супруга дирижёра Владимира Спивакова рассказала в интервью на канале «Арно Командная».

Артистка призналась, что всегда внимательно относилась к здоровью и ежегодно проходила маммографию. При этом никаких тревожных симптомов или случаев онкологии у близких родственников у неё не было. Во время очередного обследования в Париже гинеколога насторожили результаты анализов, после чего пациентку направили на биопсию и МРТ с контрастом.

«Мой рак был гормонозависимым, поэтому его легче лечить. К тому же, меня спасло то, что я регулярно проверяюсь», — объяснила Сати.

Впоследствии врач сообщил Спиваковой о злокачественной опухоли. Однако заболевание удалось обнаружить на самой ранней стадии, когда размер образования составлял всего восемь миллиметров. Благодаря своевременной диагностике телеведущая смогла приступить к лечению до дальнейшего развития болезни.

Медицинскую помощь она получала во Франции у хирурга-онколога, которого продолжает посещать ежегодно. По словам артистки, её случай оказался относительно благоприятным благодаря гормонозависимому характеру опухоли. Во время последней консультации специалист рекомендовал ещё два года принимать назначенные препараты, после чего лечение можно будет считать завершённым.

На протяжении болезни Сати старалась оградить своего супруга от лишних переживаний. Она не хотела, чтобы Владимир Спиваков полностью погружался в подробности её лечения. По словам телеведущей, в наиболее тяжёлые моменты дирижёр обычно берёт скрипку, закрывается с нотами и уходит в музыку, сохраняя при этом общение с близкими.

В интервью артистка также рассказала о семейной жизни и 18-летней разнице в возрасте с мужем. Когда они поженились, ей было 22 года, а Владимиру — 40 лет. Спивакова призналась, что всегда брала на себя большинство бытовых забот, тогда как супруг самостоятельно принимал решения в профессиональных вопросах.

Ранее Life.ru объяснял, какие обследования женщинам нельзя пропускать после 20, 30 и 40 лет. Врач подчеркнула, что маммография остаётся одним из основных способов выявления опухолей груди на ранних стадиях. Частота диагностики зависит от возраста, семейной истории и индивидуальных факторов риска. Кроме того, в мае 2026 года специалист рассказала о дополнительных методах выявления рака молочной железы в период менопаузы. В частности, речь шла об ультразвуковом исследовании с эластографией, позволяющем оценить свойства тканей.