Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке капецитабина в России

Российская система здравоохранения располагает достаточным количеством жизненно необходимого противоопухолевого препарата. Слухи о возможной нехватке данного медикамента не имеют под собой оснований.

Официальное опровержение информации о нехватке средств терапии озвучили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин"», — заявили представители профильного ведомства в беседе с журналистами.

Ранее Life.ru узнал самые опасные сочетания БАДов и лекарств. Дело в том, что некоторые витамины, добавки и лекарства при одновременном приёме могут ослаблять действие друг друга или повышать риск побочных эффектов.