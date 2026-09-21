Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке капецитабина в России
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Российская система здравоохранения располагает достаточным количеством жизненно необходимого противоопухолевого препарата. Слухи о возможной нехватке данного медикамента не имеют под собой оснований.
Официальное опровержение информации о нехватке средств терапии озвучили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
«Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин"», — заявили представители профильного ведомства в беседе с журналистами.
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