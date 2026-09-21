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Опубликовано 21 сентября, 09:20

Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке капецитабина в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Российская система здравоохранения располагает достаточным количеством жизненно необходимого противоопухолевого препарата. Слухи о возможной нехватке данного медикамента не имеют под собой оснований.

Официальное опровержение информации о нехватке средств терапии озвучили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин"», — заявили представители профильного ведомства в беседе с журналистами.

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Оксана Попова
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