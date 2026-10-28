Росздравнадзор придёт и проверит: Онищенко осудил попытки клиник заработать на регалиях врачей

Повышение стоимости приёма в частных клиниках из-за учёной степени, опыта работы или престижного образования врача является коммерческим приёмом, но само по себе не нарушает закон. При этом Росздравнадзор вправе проверить медицинское учреждение на соблюдение установленных требований. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Накручивание цен в частных клиниках за учёную степень врача или опыт работы, это уже не здравоохранение, это уже бизнес. Поэтому они живут по законам бизнеса. На этот счёт есть приказ Минздрава, и там у нас 155 разных врачебных специализаций: хирург, торакальный хирург, абдоминальный хирург, нейрохирурги и так далее. Это всё расписано. То, чем они занимаются, тоже регламентировано. А тут они, допустим, пишут, что врач-терапевт — кандидат медицинских наук, или хирург — профессор, доктор медицинских наук. Есть ещё заведующие отделениями, эксперты. Если они придумают новые специальности, это неправильно, но они вряд ли на это пойдут. А вот эти добавки — хирург, доктор наук, учился в Стэнфорде или ещё где-то — это чистый бизнес. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Что касается цены, академик РАН отметил: если услуга оказывается по ОМС, цена установлена и не зависит от того, кандидат врач или профессор. Нарушение в этом случае будет правонарушением, а дополнительный пиар — другой разговор. Тот, кто не рассчитывает на ОМС, принимает решение сам.

По словам Онищенко, не все опции разрешены в ОМС, там даются определённые квоты. Поэтому клиники могут установить цену, какую захотят. Это уже дела между клиентом и фирмой, которая оказывает помощь. А если это происходит в платной поликлинике по ОМС, то здесь эти придумки работать, конечно же, не будут. А если будут, то это будет нарушение.

«Ну а то, что они привлекают именами... Вы же знаете, что в любой медицинской профессии, особенно в лечебных специальностях, говорят: «Вот к нему бы попасть». При этом врач может и не писать, что он доктор наук», — добавил собеседник Life.ru.

Система платного здравоохранения развивается. Кроме ОМС есть ДМС — добровольное медицинское страхование. Под него попадают крупные бизнес-структуры, которые платят за сотрудников. И государственные структуры имеют право оплачивать ДМС за счёт тех внебюджетных средств, которые у них есть. Так что это такой ход с их стороны. Они не лгут, если врач-хирург действительно имеет научную степень. На кого-то это подействует, на кого-то нет, врачи должны одинаково хорошо оказывать помощь. Писать такое просто, чтобы заработать больше — не нарушение.

Частные медицинские учреждения лицензируются, без лицензии они работать не могут. А если они имеют эту лицензию, то Росздравнадзор имеет полное право проверить их за все эти добавки.

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