Роза Сябитова призвала бросать мужчин, которые долго не делают предложение

Телеведущая Роза Сябитова призвала девушек прекращать отношения с мужчинами, которые годами не решаются сделать предложение руки и сердца. По её мнению, бесконечное ожидание брака часто оборачивается потраченными впустую годами, которые женщина могла бы посвятить созданию семьи с более решительным партнёром.

Сваха отметила, что обсуждаемая в соцсетях тенденция к женской инициативе в вопросе замужества сильно преувеличена. Традиционное распределение ролей остаётся актуальным, и именно мужчина должен брать на себя ответственность за следующий шаг в отношениях.

«Девушка может предложить рассмотреть вопрос о том, чтобы стать парой, но предложение руки и сердца делают всегда мужчины. Это традиция, она незыблема», — подчеркнула Сябитова в беседе с «Абзацем».

Она посоветовала женщинам ценить своё время и выбирать тех партнёров, которые готовы к созданию семьи. Если мужчина постоянно откладывает важный разговор и «мурыжит» возлюбленную неопределённостью, стоит задуматься о поиске более серьёзного кандидата, который по-настоящему любит и видит будущее вместе.

Ранее Роза Сябитова назвала главное условие крепкого брака. Телеведущая уверена, что прочность отношений зависит не от возраста супругов, а от готовности ставить интересы семьи выше собственных.