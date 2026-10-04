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Опубликовано 4 октября, 13:12

Роза Сябитова призвала бросать мужчин, которые долго не делают предложение

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Телеведущая Роза Сябитова призвала девушек прекращать отношения с мужчинами, которые годами не решаются сделать предложение руки и сердца. По её мнению, бесконечное ожидание брака часто оборачивается потраченными впустую годами, которые женщина могла бы посвятить созданию семьи с более решительным партнёром.

Сваха отметила, что обсуждаемая в соцсетях тенденция к женской инициативе в вопросе замужества сильно преувеличена. Традиционное распределение ролей остаётся актуальным, и именно мужчина должен брать на себя ответственность за следующий шаг в отношениях.

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«Девушка может предложить рассмотреть вопрос о том, чтобы стать парой, но предложение руки и сердца делают всегда мужчины. Это традиция, она незыблема», — подчеркнула Сябитова в беседе с «Абзацем».

Она посоветовала женщинам ценить своё время и выбирать тех партнёров, которые готовы к созданию семьи. Если мужчина постоянно откладывает важный разговор и «мурыжит» возлюбленную неопределённостью, стоит задуматься о поиске более серьёзного кандидата, который по-настоящему любит и видит будущее вместе.

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Ранее Роза Сябитова назвала главное условие крепкого брака. Телеведущая уверена, что прочность отношений зависит не от возраста супругов, а от готовности ставить интересы семьи выше собственных.

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Борис Эльфанд
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