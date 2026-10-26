Рожать с комфортом: Путин поручил улучшать условия в роддомах по всей России

В российских роддомах намерены шире внедрять практики, которые позволяют женщинам находиться в более комфортных условиях во время родов и после рождения ребёнка. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству совместно с региональными властями.

Задача закреплена в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Кабмин и субъекты РФ должны распространить уже существующий положительный опыт организации пребывания женщин в учреждениях родовспоможения.

«Обеспечить распространение положительного опыта <…> создания условий для комфортного пребывания в учреждениях родовспоможения», — говорится в документе.

Речь идёт о применении успешных практик, которые уже используются в отдельных медицинских учреждениях. При этом конкретные требования к оснащению роддомов, организации палат и дополнительным услугам в приведённом пункте поручения не перечислены.

Инициатива входит в более широкую работу по поддержке материнства и семей с детьми. Вопросы доступности медицинской помощи беременным женщинам и качества родовспоможения остаются частью государственной демографической политики.

Ранее Life.ru сообщал о поручении Путина сохранить доступность женских консультаций в регионах. Президент рекомендовал властям субъектов РФ не допускать сокращения доступности такой помощи, уделив особое внимание небольшим городам и сельским территориям.