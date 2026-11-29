Почти треть британских родителей планируют провести Рождество без смартфонов. Вместо привычного просмотра соцсетей 25 декабря взрослые хотят предложить детям настольные игры, прогулки и другие семейные развлечения, сообщает Daily Mail.

Согласно результатам опроса, проведённого компанией Perspectus Global по заказу Center Parcs, 28% родителей намерены отказаться от использования смартфонов в праздничный день. Ещё 42% собираются попробовать, но сомневаются, что смогут осуществить задуманное. Всего в исследовании участвовали две тысячи взрослых.

Самым популярным семейным развлечением оказался совместный просмотр рождественских фильмов (54%). Играть в карты намерены 41% опрошенных, отправиться на прогулку — 39%, а провести время за настольными играми — 38%. Ещё 36% планируют вместе готовить праздничный обед.

При этом 62% родителей ожидают споров и сопротивления в связи с ограничениями. Ностальгия по жизни без гаджетов характерна и для молодёжи: 20% представителей поколения Z хотели бы испытать детство без смартфонов.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке рекомендаций по выявлению зависимости детей от гаджетов в России. Минздраву поручили разработать материалы для педагогов и медицинских психологов. Отдельные рекомендации по безопасному использованию цифровых устройств подготовят для родителей и воспитателей детских садов.