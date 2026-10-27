Розмарин вместо кофе: Ароматерапевт рассказала о тренде ольфактотерапии и маслах для фокуса

Способность концентрироваться на работе зависит от многих факторов: режима дня, качества сна, питания и уровня стресса. Ещё одним фактором является обонятельная среда. Телесный ароматерапевт практик-центра Ampermy Ирина Добрянская в беседе с Life.ru назвала масла, которые помогают работать.

Запахи влияют на мозг напрямую: молекулы ароматов достигают лимбической системы, которая отвечает за эмоции, память и внимание. Именно поэтому правильно подобранный аромат способен помочь сосредоточиться, снизить усталость и поддержать рабочий тонус. Ирина Добрянская Телесный ароматерапевт практик-центра Ampermy

Как запахи влияют на внимание

Обоняние — одно из самых древних чувств, и оно связано с мозгом иначе, чем зрение или слух. Запах сначала вызывает эмоцию и только потом осознаётся. Одни ароматы активируют симпатическую нервную систему и повышают бодрость, другие стимулируют парасимпатическую и расслабляют. Для работы важна умеренная активация: слишком слабая даёт вялость, слишком сильная — тревожность и суетливость.

Масла для концентрации и умственной работы

Розмарин — одно из самых известных масел для памяти и внимания. Он бодрит, проясняет мысли и помогает при умственной усталости. Мята перечная усиливает бодрость и скорость реакций, но требует осторожности: у некоторых людей она вызывает головную боль. Лимон и другие цитрусовые освежают восприятие, поднимают настроение и помогают легче переключаться между задачами. Базилик придаёт ясность мышления и подходит для длительной интеллектуальной работы.

Эвкалипт облегчает дыхание и добавляет ощущение свежести, что особенно полезно в душном помещении. Можжевельник тонизирует и помогает собраться. Чёрный перец и имбирь дают мягкий разогревающий эффект и подходят для сложных задач, требующих решительности. Каждое из этих масел действует индивидуально, поэтому универсальной рекомендации не существует.

Масла для спокойной сосредоточенности

Для некоторых видов работы нужна не бодрость, а ровное, спокойное внимание. Это касается задач, требующих вдумчивости: написание текста, анализ данных, чтение сложных документов. Здесь помогают другие ароматы.

Лаванда в небольших концентрациях не столько расслабляет, сколько снимает лишнее напряжение и помогает удерживать фокус. Кедр и сандал дают ощущение устойчивости и опоры. Это особенно полезно при тревожности. Ромашка успокаивает и помогает при эмоциональном напряжении. Бергамот сочетает мягкость и свежесть: он снимает раздражение, но не усыпляет. Иланг-иланг в малых дозах поддерживает настроение и не даёт усталости взять верх. Такие масла лучше использовать в минимальных концентрациях, чтобы не потерять рабочий тонус.

Как правильно использовать ароматы

Способ применения влияет на результат не меньше, чем выбор масла. Наиболее безопасный и удобный вариант — диффузор с таймером. Он распыляет аромат порциями, не перегружая воздух. Достаточно 15–20 минут работы в начале дня и коротких сеансов в течение дня.

Аромалампа подходит, но требует внимания: воду нельзя оставлять без присмотра, а масло не должно выкипать. Ароматическое саше или каплю масла на деревянном шарике удобно держать на рабочем столе и вдыхать аромат по необходимости. Важно помнить, что эфирные масла не используются в чистом виде на коже: их разводят в базовом масле. И стоит учитывать, что в общем помещении резкий запах может мешать коллегам.

Аромат не должен быть навязчивым. Обоняние быстро адаптируется, и через некоторое время запах перестаёт восприниматься. Поэтому делать перерывы полезно: аромат работает, пока он ощущается. Длительное непрерывное использование одной и той же композиции снижает эффект.

Оптимально чередовать масла и делать паузы. Концентрация имеет значение: слишком насыщенный запах вызывает усталость и раздражение, слишком слабый не даёт результата. Начинать стоит с минимальной дозы и при необходимости увеличивать.

Индивидуальный подход и ольфактотерапия

Важно понимать, что реакция на ароматы во многом индивидуальна и общие рекомендации подходят не всем. Один и тот же запах у разных людей может вызывать противоположные состояния. Именно поэтому в последние годы активно развивается отдельное направление — ольфактотерапия.

Интерес к нему растёт: темы ароматов и их влияния на психику всё чаще обсуждаются на профессиональных форумах, конференциях и семинарах. Это сравнительно свежий тренд последних двух-трёх лет, и он заслуживает внимания.

Ольфактотерапия рассматривает запах не просто как приятное дополнение, а как инструмент работы с состоянием. Молекулы ароматов попадают в лимбическую систему напрямую, минуя логическое мышление. Благодаря этому запах может действовать как своеобразный ключ к подавленным переживаниям, внутренним зажимам и накопленному стрессу. Это объясняет, почему один аромат помогает собраться, а другой неожиданно вызывает тревогу или воспоминания.

Для правильного выбора аромата под конкретную задачу, будь то концентрация, расслабление или работа с эмоциональным напряжением, лучше обратиться к специалисту — ольфактотерапевту. Он поможет подобрать композицию с учётом индивидуальных реакций, а не ориентироваться только на общие списки масел.

Ранее сообщалось, что учёные из Университета штата Огайо разработали систему Scentronic, которая позволяет воспроизводить запахи на расстоянии через интернет. Прототип распознаёт пять ароматов, включая кофе, красное вино, апельсин, пиво и торт. Специальный электронный «нос» анализирует летучие вещества, после чего устройство передаёт сигнал генератору с заранее подготовленными ароматическими жидкостями. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определяли воспроизводимые запахи в среднем в 73% случаев.