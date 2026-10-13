Евросоюз требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям ещё до вступления в объединение. Об этом в очередной раз заявил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, введение ограничений стало «предпосылкой для единого рынка и открытых границ» — задолго до получения членства.

Соратники Вучича рассчитывали, что в конце 2025 года ЕС откроет очередной переговорный кластер. Но этого не произошло именно из-за отказа сербских властей поддержать санкции. Сам Вучич, ушедший с поста президента в сентябре и баллотирующийся теперь в премьеры, признаёт: на скорое членство он не рассчитывал.

Политолог Вадим Самодуров в беседе с «Ридусом» отмечает: интерес к евроинтеграции в Сербии уже угас настолько, что жертвовать ради него экономическими выгодами от сотрудничества с Москвой никто не станет.

«Сербы так долго ждали интеграции в Евросоюз, что уже устали. Эта „розовая мечта“ потеряла для них привлекательность и актуальность», — пояснил эксперт. Спекулировать на этой теме Брюсселю больше не удастся.

У Кремля, по мнению Самодурова, есть и другой весомый аргумент — инвестиции. Многовекторная политика позволяет Сербии привлекать деньги из разных источников, включая Китай, который уже играет заметную роль на Балканах.

«С прагматичной точки зрения не вижу для Сербии особых резонов форсировать вопрос с антироссийскими санкциями», — добавил политолог. Выгоднее продолжать балансировать между российскими, американскими, европейскими и китайскими интересами.

Напомним, ранее Вучич заявил, что ЕС требует от Сербии санкций против РФ для вступления в союз. По его словам, Европа уже на нынешнем этапе переговоров требует от Белграда полностью согласовать внешнюю политику с позицией объединения.