Американский актёр Джонатан Фрейкс, известный по роли коммандера Уильяма Райкера в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», признался, что перенёс рак мочевого пузыря. Заподозрить неладное 74-летнему артисту помог необычный симптом — изменение цвета мочи, сообщает Page Six.

«Моча была розовой», — вспомнил Фрейкс в своём подкасте Dropping Names with Brent and Jonny.

Артист заметил тревожный симптом во время поездки на фестиваль в Финикс. Поначалу он предположил, что причиной изменения цвета могла стать свёкла. Однако его коллега Брент Спайнер напомнил, что Фрейкс давно не ел этот овощ.

Через несколько дней актёр прошёл цистоскопию, которая выявила злокачественные новообразования. Спустя трое суток ему провели операцию. Благодаря своевременной диагностике опухоль не успела проникнуть в мышечный слой мочевого пузыря, поэтому медикам удалось сохранить орган. После хирургического вмешательства Фрейкс прошёл шестинедельный курс лечения.

В ходе обследования врачи также обнаружили увеличение предстательной железы. МРТ не выявила признаков онкологии, однако позднее артист перенёс ещё одну операцию для устранения проблем с мочеиспусканием.

Фрейкс долгое время не предавал огласке свой диагноз. Теперь актёр решил поделиться пережитым, чтобы призвать мужчин внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать подозрительные симптомы.

Примечательно, что 11 ноября другой голливудский актёр, 89-летний Дастин Хоффман, также впервые раскрыл подробности борьбы с раком мочевого пузыря. Первоначально двукратный обладатель «Оскара» предполагал, что столкнулся с обычным заболеванием мочевыводящих путей. Однако дополнительное обследование выявило злокачественную опухоль. Артист настоял на незамедлительной операции. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии ещё в 2013 году, после лечения Хоффман продолжил сниматься в кино.