Всё решится в пятницу: Лерчек рассказала о предстоящем консилиуме китайских врачей
Лерчек объяснила поездку в Китай ростом метастазов после девяти курсов химии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогер Лерчек решила искать новые способы лечения рака желудка после девяти курсов химиотерапии. Причины своего выбора Валерия Чекалина объяснила подписчикам в соцсетях.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, решилась на лечение в Китае после того, как девять курсов химиотерапии не смогли надолго остановить развитие рака желудка. В опубликованном в соцсетях видео она рассказала, что болезнь вновь начала прогрессировать, а переносить процедуры становилось всё тяжелее.
«После того, как я прошла девять курсов химиотерапии в России, мой рак вернулся. Причём метастазы продолжили расти по новым местам», — призналась Чекалина.
Российские врачи предложили блогеру перейти на другую схему химиотерапии с проведением процедур каждые две недели. Однако, по словам Лерчек, такое лечение было направлено прежде всего на продление жизни. Тогда она решила рассмотреть другие варианты.
В Китае Чекалина рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию, предполагающую использование модифицированных иммунных клеток пациента для борьбы с опухолью. При раке желудка этот метод пока считается экспериментальным.
Сейчас блогер проходит обследования и получает поддерживающие капельницы. В связи с обнаруженными метастазами в головном мозге врачи также рассматривают возможность лучевой терапии. Дальнейшую тактику лечения определят на консилиуме, запланированном на пятницу, 27 ноября.
Рак желудка четвёртой стадии диагностировали у Чекалиной в феврале 2026 года, вскоре после рождения её четвёртого ребёнка. Осенью заболевание вновь начало прогрессировать.
Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек отправилась в Китай без своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Мужчине, который планировал сопровождать её во время лечения, не разрешили покинуть Россию. Из-за этого блогеру пришлось лететь на обследования одной.