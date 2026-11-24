Блогер Лерчек решила искать новые способы лечения рака желудка после девяти курсов химиотерапии. Причины своего выбора Валерия Чекалина объяснила подписчикам в соцсетях.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, решилась на лечение в Китае после того, как девять курсов химиотерапии не смогли надолго остановить развитие рака желудка. В опубликованном в соцсетях видео она рассказала, что болезнь вновь начала прогрессировать, а переносить процедуры становилось всё тяжелее.

«После того, как я прошла девять курсов химиотерапии в России, мой рак вернулся. Причём метастазы продолжили расти по новым местам», — призналась Чекалина.

Российские врачи предложили блогеру перейти на другую схему химиотерапии с проведением процедур каждые две недели. Однако, по словам Лерчек, такое лечение было направлено прежде всего на продление жизни. Тогда она решила рассмотреть другие варианты.

В Китае Чекалина рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию, предполагающую использование модифицированных иммунных клеток пациента для борьбы с опухолью. При раке желудка этот метод пока считается экспериментальным.

Сейчас блогер проходит обследования и получает поддерживающие капельницы. В связи с обнаруженными метастазами в головном мозге врачи также рассматривают возможность лучевой терапии. Дальнейшую тактику лечения определят на консилиуме, запланированном на пятницу, 27 ноября.

Рак желудка четвёртой стадии диагностировали у Чекалиной в феврале 2026 года, вскоре после рождения её четвёртого ребёнка. Осенью заболевание вновь начало прогрессировать.