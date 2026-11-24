Лерчек показала, как общается с врачами в китайской клинике через переводчик
Лерчек показала, как общается с врачами в китайской клинике через переводчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась подробностями своего пребывания в пекинской клинике, куда прибыла для лечения рака желудка четвёртой стадии. Она показала подписчикам, как проходят её больничные будни и общение с китайскими медработниками.
Лерчек показала, как общается с врачами в китайской клинике через переводчик. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
«Сегодня у нас по плану сдача исследования», — рассказала блогерша.
Из-за языкового барьера Чекалиной приходится общаться с медицинским персоналом через переводчика. Клиника предоставила ей специалиста, поскольку сотрудники не говорят по-английски.
Сразу после прибытия в госпиталь Лерчек уже сдала анализы крови, прошла УЗИ и познакомилась с лечащим врачом. По результатам обследований медики определят дальнейшую тактику лечения.
Напомним, в Китае Чекалина рассчитывает провести около месяца. Она надеется пройти CAR-T-клеточную терапию, которая при раке желудка пока считается экспериментальной. Перед вылетом блогерша жаловалась на сильную боль в костях, из-за которой ей было трудно передвигаться. Кроме того, Лерчек пришлось отправиться на лечение без возлюбленного Луиса Сквиччиарини, которого не выпустили из России.
Возможность продолжить лечение за границей появилась у Чекалиной после того, как 14 ноября президент Владимир Путин помиловал блогершу и снял с неё судимость.
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