Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась подробностями своего пребывания в пекинской клинике, куда прибыла для лечения рака желудка четвёртой стадии. Она показала подписчикам, как проходят её больничные будни и общение с китайскими медработниками.

Лерчек показала, как общается с врачами в китайской клинике через переводчик. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«Сегодня у нас по плану сдача исследования», — рассказала блогерша.

Из-за языкового барьера Чекалиной приходится общаться с медицинским персоналом через переводчика. Клиника предоставила ей специалиста, поскольку сотрудники не говорят по-английски.

Сразу после прибытия в госпиталь Лерчек уже сдала анализы крови, прошла УЗИ и познакомилась с лечащим врачом. По результатам обследований медики определят дальнейшую тактику лечения.

Возможность продолжить лечение за границей появилась у Чекалиной после того, как 14 ноября президент Владимир Путин помиловал блогершу и снял с неё судимость.