Бывшего мужа блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина этапировали в колонию. Там ему предстоит отбывать семилетний срок по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру 13 апреля. Помимо семи лет колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Защита попыталась оспорить решение, однако 21 октября Мосгорсуд оставил приговор без изменения.

Суд установил, что деньги, полученные от продажи фитнес-марафонов Лерчек, незаконно переводили на счета зарегистрированной в ОАЭ компании E-FITNESS FZCO. Ещё один фигурант дела, деловой партнёр бывших супругов Роман Вишняк, признал вину и заключил сделку со следствием. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Сама Лерчек получила пять лет условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Однако 14 ноября президент России Владимир Путин помиловал блогершу и снял с неё судимость. У Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Сейчас она находится в Пекине, где уже прошла первые обследования перед лечением.