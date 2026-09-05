РСПП призвал включить террористическую угрозу в страховые риски бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил включить террористическую угрозу в перечень страховых рисков. Организация также выступила за дополнительное финансирование Российской национальной перестраховочной компании, чтобы она смогла обеспечить страховое покрытие для складов Ozon и Wildberries. Об этом глава РСПП Александр Шохин рассказал в интервью ИС «Вести».

По словам Шохина, страховые компании не всегда готовы брать на себя такие риски, поэтому бизнесу нужна дополнительная перестраховочная защита. Для этого, считает глава РСПП, стоит увеличить капитал Российской национальной перестраховочной компании, которая работает под контролем Центрального банка. При этом он отметил, что без поддержки регулятора компания не справится с такими обязательствами на обычных рыночных условиях.

Шохин также предложил предоставить бизнесу льготы и налоговые послабления для строительства защитных сооружений. Он отметил, что не все компании располагают достаточными средствами для таких расходов, поскольку инвестиционных ресурсов сейчас мало.

Глава РСПП считает, что затраты на антитеррористические мероприятия и промышленную безопасность следует учитывать при расчёте налогооблагаемой базы. Кроме того, по его мнению, государству стоит использовать налоговые преференции, чтобы стимулировать компании вкладываться в защиту своих объектов.

Ранее Life.ru сообщал, что продавцы Ozon смогут получить компенсацию за товары, которые испортились из-за атак беспилотников, если у них есть действующий страховой полис. Страховка должна покрывать ущерб от БПЛА. При этом продавцам не придётся самостоятельно обращаться в страховую компанию.