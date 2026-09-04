Сенатор Дягилева: МРОТ в России в 2027 году могут повысить до 31 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может вырасти примерно на 15% — до 31 тыс. рублей. Такой ориентир на полях ВЭФ озвучила ТАСС член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, при реализации озвученного сценария минимальная зарплата увеличится почти на 4 тыс. рублей. Повышение укладывается в более долгосрочную цель: к 2030 году показатель планируют довести до 35 тыс. рублей. Окончательные решения по МРОТ ещё предстоит закрепить в бюджетных параметрах на 2027 год. От финансовых возможностей государства будет зависеть и индексация социальных выплат.

Ранее стало известно, что в 2027 году единовременную выплату пенсионных накоплений смогут получить 592,9 тысячи россиян. Средний размер выплаты превысит 119 тысяч рублей. Пенсионные накопления формировались из страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год. К ним могли добавиться инвестиционный доход и средства материнского капитала. Получить накопления можно несколькими путями: единовременной выплатой, накопительной пенсией или срочной пенсионной выплатой.